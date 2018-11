Toulon: Avec les Bleus contre Grenoble

Son équipe mal récompensée de son investissement à Bordeaux (36-25), notamment en raison d'une indiscipline coupable, Patrice Collazo veut néanmoins entretenir ce élan à Toulon avec la réception de cet adversaire direct dans la lutte pour le maintien qu'est le FC Grenoble, capable le week-end dernier de tutoyer la victoire sur la pelouse du Racing 92 (24-23).

Samedi, à Mayol (20h45), dans le cadre de la 11e journée du Top 14, le manager toulonnais et ses adjoints mobiliseront dès le coup d'envoi les internationaux Anthony Belleau et Mathieu Bastareaud, mais aussi Guilhem Guirado, qui s'installera sur le banc des remplaçants. Le Fidjien Josua Tuisova, après l'exploit face au XV de France, enchaîne lui aussi. A noter les indisponibilités sur blessure de Malakai Fekitoa (genou) et de Daniel Ikpefan (cuisse) ; Romain Taofifénua est suspendu.

Le XV toulonnais : Bonneval - Tuisova, Bastareaud (Cap.), Trinh-Duc, Placid - (o) Belleau, (m) Escande - Lakafia, Lessam, Rebbadj - Kruger, Alainu'Uese - Setiano, Etrillard, Fresia.

Remplaçants : Guirado, Chiocci, Onambele, Monribot, Savea, Pietersen, Cottin, Van der Merwe.

Voici la composition de votre équipe pour le match #RCTFCG de ce samedi 1er Décembre à 20h45 au Stade Mayol ! A demain ! #RougeetNoir ⚫ pic.twitter.com/0YTFHMUdqh — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 30 novembre 2018

Les Grenoblois, forts de leur buteur Gaëtan Germain, qui a profité de la sélection du Bordelais Serin pour la tournée d'automne, pour devenir le meilleur réalisateur du Top 14 (95 points), espèrent décrocher dans le Var ce succès à l'extérieur et l'annoncent, à l'image du jeune ailier Bastien Guillemin (21 ans) : "On aura les crocs, tous ensemble." Le RCT est prévenu...

Bastien Guillemin et les Grenoblois veulent aller chercher leur première victoire à l'extérieur samedi à Toulon ! #RCTFCG #AllezFCG pic.twitter.com/Jykl8QQTiM — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) 30 novembre 2018

Le XV grenoblois : Germain - Guillemin, Dussartre, Taufa, Kilioni - (o) Pourteau, (m) Saseras - Alexandre, Tuifu'a, Setephano - Nkinsi, Capelli - Gigashvili, Fourcade, Van Rensburg.

Remplaçants : Casey, Lazar, Fifita, Berruyer, Lucas, Tupuola, Uberti, Oz.