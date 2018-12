Toulon avec bonus devant Grenoble

Après le SU Agen et l'Usap, le Rugby Club Toulonnais continue le carton plein à domicile dans son championnat pour le maintien en Top 14 en dominant le FC Grenoble (22-3), bonus offensif en prime.

Samedi, dans le cadre de la 11e journée, les Varois, toujours aussi peu rassurants pour leur public, ont longtemps douté au cours d'une première période insipide, conclue sur une triste parité (3-3), où leur domination s'avérait comme trop souvent stérile et se brisait invariablement sur une défense grenobloise impeccable, mise en confiance par la belle résistance offerte une semaine plus tôt sur le terrain du Racing 92, malgré la défaite (24-23). Il faudra 2 coups de boutoir à la reprise du capitaine Mathieu Bastareaud (48e) et de Josua Tuisova (55e), en même temps qu'un carton jaune synonyme d'infériorité numérique pour les visiteurs, pour que le RCT prenne la mesure de son sujet. Avec l'essai du bonus sur ballon porté de l'inévitable Guilhem Guirado, entré en jeu, qui ne manquait pas d'embrasser l'écusson toulonnais, après l'annonce cette semaine de sa signature à Montpellier.

L'équipe de Patrice Collazo se donne de l'air et se hisse à la 10e place pour laisser sa victime du soir à 4 points et en position de barragiste.