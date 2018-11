Toulon à 14, Bordeaux-Bègles s'impose !

Le stage commando n'aura pas eu d'effet. Toulon a encore perdu à l'extérieur sans prendre le bonus défensif, samedi lors de la 10e journée de Top 14. La première période a été intéressante, les mouvements varois étaient rapides, la volonté de jouer était là et Hugo Bonneval a marqué dès la 2e minute après un exploit individuel. L'UBB a profité ensuite de l'indiscipline toulonnaise, Brock James commençant son festival avec trois pénalités (il termine à 8/8 et 21 points).

Si Pietersen a remis le RCT dans le match, le tournant est arrivé juste derrière avec le carton rouge de Romain Taofifenua pour un plaquage à l'épaule sur Amosa (36e). L'arbitre a suivi la règle à la lettre, obligeant Toulon à finir en infériorité numérique, une décision très injuste selon Raphaël Lakafia, le capitaine du RCT. "Pour moi, il n'y a pas carton rouge. Derrière, on s'accroche, les mecs s'envoient, tout le monde est solidaire, c'est ce qu'on montre depuis le début de la saison malgré les difficultés. Aujourd'hui, on était venus pour autre chose, il y a une décision arbitrale qui nous prive de ça, on est dans le match mais on se retrouve à courir derrière le score. il ne manque rien du tout, s'il n'y a pas ce carton rouge, on finit devant."

Bordeaux n'avait pas connu une trêve de tout repos avec le départ de Rory Teague et l'annonce de l'arrivée de Christophe Urios pour la saison prochaine. L'UBB a profité de l'aubaine pour se détacher dès la reprise avec un essai de Seuteni (26-12, 43e). Cameron Woki a enfoncé le clou en force (31-15, 53e), Toulon a fini fort après le carton jaune de Cyril Cazeaux pour un plaquage à retardement sur Escande mais l'essai de François Trinh-Duc et la bonne entrée de Jonah Placid n'auront pas suffi pour ramener un point de ce déplacement en Gironde commencé avec une préparation dès mercredi. Le bonus défensif était alors en ligne de mire à l'entame des dix dernières minutes mais une nouvelle faute d'indiscipline fera s'envoler les ultimes espoirs.