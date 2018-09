Stade Français: un seul changement pour le derby contre le Racing 92

La 6e journée de Top 14 se clôturera ce dimanche avec le derby francilien opposant le Stade Français au Racing 92 au stade Jean-Bouin. Dauphin de Clermont, à égalité avec Castres, le club de la capitale occuperait seul cette place en l'emportant et pourrait revenir à un petit point des Jaunards en cas de succès bonifié.

Sur une bonne dynamique depuis le début de saison, Heyneke Meyer compte surfer sur cette vague positive en ne procédant qu'à un changement par rapport au XV victorieux à Pau le week-end précédent (13-25). Et cette retouche est forcée par la présence du pilier Herrera dans les rangs des Pumas d'Argentine qui vont défier cette nuit les All Blacks dans le cadre du Rugby Championship. C'est Alo-Emile qui occupera le poste de pilier droit.

L'homme en forme, Fickou, co-leader du classement des marqueurs d'essais avec le Racingman Zebo, est associé à Danty au centre. Pour diriger le jeu, l'entraîneur sud-africain refait confiance à ses compatriotes Van Zyl et Steyn en charnière, au détriment notamment de Plisson. Hamdaoui, déjà auteur de 4 essais cette saison, débute pour sa part à l'arrière. Au sein du pack, on retrouve les cadres Maestri et Gabrillagues en 2e ligne ou encore Macalou et l'ex-Toulousain Gray en 3e ligne.