Stade Français: Plisson et Bonfils sur le banc à La Rochelle

La victoire sur Brive (30-22), fatale aux Corréziens, ne suffit pas au Stade Français, qui a encore besoin de produire un effort à La Rochelle ce samedi (21h), dans le cadre de la 26e journée du Top 14, pour valider son maintien dans l'élite. Et ne pas prêter le flanc à l'éventuel retour d'Oyonnax, actuel barragiste, qui se déplace dans le même temps à Castres et ne compte que 3 points de retard sur les Parisiens.

Un rendez-vous pour lequel Olivier Azam et Julien Dupuy, avant de céder les commandes de l'équipe première au Sud-Africain Heyneke Meyer, placent Jules Plisson, pourtant auteur de 22 points face aux Brivistes, et Rémi Bonfils sur le banc des remplaçants pour permettre notamment les titularisations des Springboks Morné Steyn et Willem Alberts, mais aussi Laurent Sempéré, Ramiro Herrera, Arthur Coville et Marvin O'Connor.