Stade Français: Maestri et Fickou titulaires à Toulouse

Même s'ils ont compilé un temps de jeu conséquent lors de la dernière tournée d'automne, Yoann Maestri et Gaël Fickou auront forcément à coeur de refouler la pelouse d'Ernest-Wallon ce samedi (16h50), à l'occasion du choc de clôture de la 11e journée du Top 14 entre les 2 Stades, Toulousain et Français, mais cette fois sous le maillot parisien enfilé à l'intersaison par les 2 internationaux tricolores. Et en attendant que l'Argentin Nicolas Sanchez, resté en Europe à l'issue de la tournée des Pumas, soit opérationnel, Jules Plisson sera lui aussi titulaire à l'ouverture au côté du Sud-Africain Piet van Zyl.

La composition parisienne pour le Classico à Toulouse #STSFP #SFParis pic.twitter.com/c6wdVN3Hlk — Stade Français Paris (@SFParisRugby) 1 décembre 2018