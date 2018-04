Stade Français: Camara prolonge de 4 ans

Djibril Camara n'est pas prêt de quitter le Stade Français avec lequel l'international tricolore a prolongé son contrat de 4 saisons supplémentaires, annonce le club parisien ce jeudi.

Le Stade Français Paris est fier d'annoncer la prolongation de @camaradjibril4. Au club depuis toujours, l'international français s'est engagé pour 4 saisons supplémentaires ⚡⚡⚡#ParisienDepuisToujours #Camara2022#Fidélité #SFParis pic.twitter.com/6e6zlqahTQ — Stade Français Paris (@SFParisRugby) 19 avril 2018

"Paris pour moi, c'est toute ma vie. Il y a ma famille, il y a mes amis et il y a mon club", commente le joueur comme une évidence. Auteur de 43 essais en 170 matches joués avec les Soldats roses, "Djib", vainqueur d'un Brennus (2015) et de la Challenge Cup (2017), entamera donc une 12e saison en août prochain avec le club de la capitale. Reste à savoir si ce sera en Top 14 ou en Pro D2, même si pour l'intéressé, cela ne fait aucun doute : "Je peux vous promettre que ça va être un très, très gros match et qu'on perdra pas à la fin", se projette le trois-quarts à 10 jours de la "finale" pour le maintien face à Brive le 28 avril, à Jean-Bouin (20h45).