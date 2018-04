Stade Français-Burban: "On a été catastrophiques"

Sous les yeux de son futur manager Heyneke Meyer, le Stade Français subit une déroute à Lyon (44-3) qui laisse le club de la capitale sous la menace d’une relégation plus que jamais d’actualité. Le LOU fait un grand pas vers la qualification.

Loin de la réalité d’un Stade Français qui, avec quatre points d’avance sur Oyonnax, nouveau barragiste, reste plus que jamais concerné par la menace de relégation avant de recevoir Brive et de se déplacer à La Rochelle. "On passe à côté, il ne faut pas se mentir, on a été catastrophiques. A nous de nous reconcentrer sur ces deux derniers matches où on va jouer notre survie", ne peut que constater Antoine Burban au micro de Canal+ Sport. Histoire de rappeler l’ordre des choses que certains semblent oublier un peu vite jusque dans les plus hautes sphères du club de la capitale.