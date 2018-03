Stade Français: Alo-Emile prolonge de 3 ans

Le pilier droit du Stade Français Paul Alo-Emile (26 ans, 4 sélections) rempile pour 3 saisons supplémentaires avec le club de la capitale, auquel il est désormais lié jusqu'en 2021.

C'est #officiel, notre pilier droit Paul Alo-Emile prolonge de 3 années à Paris. Son jeune frère Moses rejoint le Centre de Formation pour la même durée.

ℹ Toutes les infos sont sur https://t.co/fhY8HxGnu7 #AloEmile2021 #SFParis pic.twitter.com/NpPIGStqME — Stade Français Paris (@SFParisRugby) 28 mars 2018

Le Néo-Zélandais de naissance, aujourd'hui international samoan, a pris le relais de Rabah Slimani, honorant 69 feuilles de matchs pour 47 titularisations depuis son arrivée au club en 2015. Et la famille Alo-Emile s'agrandit dans les rangs parisiens, puisque le jeune frère Moses Eneliko (18 ans ; 1,87m, 130kg) rejoint son aîné et intègre le centre de formation, précédé d'une réputation prometteuse. "Le club signifie beaucoup pour moi. Avoir mon petit frère ici c'est incroyable, se réjouit Paul Alo-Emile sur stade.fr. Les gens sont souvent surpris, il vient seulement d'avoir 18 ans en janvier et il est plus grand que moi et plus lourd que moi. (...) c'est un rêve de pouvoir jouer aux côtés de ma famille sous ce maillot."