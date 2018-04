Stade Français: Alberts prolonge d'un an

Parce qu'il souhaite "continuer à faire partie de l'histoire du club", appelé a priori à continuer l'aventure après le carton infligé aux champions de France clermontois ce week-end, et qu'on peut penser sans trop se tromper qu'il voit d'un bon oeil l'arrivée la saison prochaine de son compatriote Heyneke Meyer en tant que nouveau manager, Willem Alberts (33 ans, 43 sélections) choisit de prolonger d'un an son bail avec le Stade Français. Celui qui a rejoint la capitale en 2015 a su se rendre indispensable pour devenir cette saison à la fois le meilleur marqueur du Top 14, mais aussi le Parisien le plus utilisé de l'effectif.

