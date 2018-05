Racing 92: Vakatawa prolonge, un All Black et 7 recrues annoncées

Eclipsée par l'ambitieux projet (R)Evolution d'un Stade Français capable d'enrôler Yoann Maestri et surtout Gaël Fickou, qui a préféré Paris à son rival francilien, la conférence de presse de fin de saison du Racing 92 a néanmoins permis mercredi l'officialisation de 8 nouvelles recrues et la prolongation du trois-quarts centre Virima Vakatawa pour 3 nouvelles saisons.

A l'heure des adieux de Dan Carter, que l'élimination en demi-finales face à Castres (14-19) a privé d'un dernier baroud au Stade de France, l'accent est forcément mis sur un poste d'ouvreur, où la grave blessure de son successeur Pat Lambie en finale de la Chalmpions Cup et le départ de Rémi Talès (Mont-de-Marsan), oblige à opérer au moins 2 renforts avec les arrivées de Ben Volavola (Bordeaux-Bègles) et Raphaël Lagarde (Bayonne). Etant acquis que le Gallois Finn Russel aura, lui, besoin d'un nécessaire temps d'adaptation pour se fondre dans le collectif ciel et blanc.

Aux côtés de l'Irlandais du Munster Simon Zebo et du Briviste Fabien Sanconnie, un All Black posera aussi ses valises du côté de la U Arena avec la signature du 2e ligne Dominic Bird (27 ans, 2 sélections), censé prendre le relais du retraité Pato Albacete. Moins huppés, le centre de Dax Olivier Klemenczak (21 ans) et le 3e ligne de Massy Jordan Joseph (17 ans) doivent aussi permettre de préparer l'avenir.