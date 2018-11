Racing 92: Szarzewski et Dulin enfin de retour !

Grands absents de la première partie de saison du Racing 92, Dimitri Szarzewski et Brice Dulin effectuent enfin leur retour dans le groupe pro du club francilien et seront l'un comme l'autre titulaires à l'occasion de la réception de Grenoble ce samedi, à l'Arena (18h), dans le cadre de la 10e journée du Top 14.

Oh Captain, my Captain



Le retour du Capitaine... @SzarzewskiDim2 va faire son grand retour à la tête du pack Ciel et Blanc.

Dim, nous avons hâte de te revoir sur les terrains !#RacingFamily pic.twitter.com/1fzEVKQQHn — Racing 92 (@racing92) 23 novembre 2018

Il est de retour ...



Après 266 jours de travail et d'efforts, Brice est prêt à endosser le maillot Ciel et Blanc.



M.@BriceDulin à vous de jouer !#RacingFamily pic.twitter.com/SA7XpxUMvY — Racing 92 (@racing92) 23 novembre 2018

Ce seront même 3 internationaux tricolores qui réapparaîtront dans ce quinze de départ retenu face aux Isérois, puisqu'Eddy Ben Arous sera lui aussi présent au coup d'envoi. Henry Chavancy, après un intérim de longue durée, rendra le brassard de capitaine à Szarzewski, qui pour cette reprise dans un week-end de doublon pourra compter tout de même à ses côtés sur 10 joueurs internationaux !

Le XV du Racing 92 : Dulin - Dupichot, Vakatawa, Chavancy, Imhoff - (o) Lagarde, (m) Iribaren - Chouzenoux, Claassen, Sanconnie - Bird, Ryan - Johnston, Szarzewski, Ben Arous.

Remplaçants : Avei, Kokovin, Palu, Joseph, Gibert, Klemenczak, Zebo, Colombe.

COMPO | Racing 92 vs @FCGrugby | #R92FCG



Le TOP 14 est de retour !



Le Racing et @boulanger sont fiers de vous présenter le XV de départ, mené par Dimitri Szarzewski qui fera face aux Grenoblois demain à @ParisLaDefArena .



️ https://t.co/5JDordkeKk



Allez Racing ! pic.twitter.com/Yl0MrbydDK — Racing 92 (@racing92) 23 novembre 2018

Dans les rangs du promu grenoblois, on notera les retours dans le quinze de départ de Mickaël Capelli et Etienne Dussartre, mais aussi les premières titularisations en Top 14 de Bastien Guillemin et Ali Oz ; enfin, Franc Pourteau débutera quant à lui son premier match depuis le 9 septembre.