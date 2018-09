Racing 92: Retours de Rokocoko et Nakarawa pour le derby

Une semaine après avoir disposé du champion de France Castres (27-11), un autre gros morceau se dresse sur la route du Racing 92 en Top 14. En guise de match de clôture de la 6e levée du championnat, les Ciel et Blanc effectueront un court déplacement puisqu'ils vont disputer ce dimanche le derby francilien sur la pelouse de leur voisin le Stade Français. Occupant la 8e place avant la rencontre, les Racingmen effectueraient un bond spectaculaire au classement si ils l'emportent ce dimanche à Jean-Bouin. Ils reviendraient à hauteur de leur rival francilien qui est 2e et en cas de victoire bonifiée, le Racing 92 pourrait prendre seul cette 2e place !

Pour aborder ce rendez-vous important, le staff francilien titularise l'ancien All Black Rokocoko sur l'aile droite afin de décaler Dupichot à l'arrière. La fusée argentine Imhoff complète ce trio du fond de court sur l'aile gauche. En forme en ce début de saison au centre, Vakatawa est reconduit avec son capitaine Chavancy tandis qu'en charnière on retrouve Chauveau et l'Ecossais Russell. Enfin au sein du paquet d'avants, le Fidjien Nakarawa retrouve ses galons de titulaire en 2e ligne auprès de l'Irlandais Ryan. Le pilier du XV de France Gomes Sa a également droit à cet honneur.