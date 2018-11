Racing 92: L'autre victoire du Fidjien Volavola

Parmi les héros de la victoire historique des Fidji au Stade de France face aux Bleus de Brunel (21-14), Ben Volavola a su ainsi se rappeler au souvenir de ses entraîneurs du Racing 92. Tant et si bien que Laurent Labit et Laurent Travers ont choisi de lui confier le poste d'ouvreur de l'équipe francilienne pour le déplacement ce samedi, à La Rochelle (18h05), dans le cadre de la 11e journée du Top 14. Un autre vainqueur du XV de France, Leone Nakarawa, effectue aussi son retour dans le quinze de départ pour un total de 5 changements par rapport à l'équipe venue à bout de Grenoble (24-23) que complètent les rentrées de Ben Tameifuna, Boris Palu et Olivier Klemenczak. Le pilier Cedate Gomes Sa prend place sur le banc ; Camille Chat (épaules) est indisponible pour environ 2 à 3 semaines. Wen Lauret et Teddy Thomas sont laissés au repos.

Le XV du Racing 92 : Dulin - Dupichot, Klemenczak, Chavancy, Imhoff - (o) Volavola, (m) Iribaren - Chouzenoux, Claassen, Sanconnie - Nakarawa, Palu - Tameifuna, Szarzewski (Cap.), Ben Arous.

Remplaçants : Kakovin, Bird, Lauret, Gibert, Paris, Pauvert, Gomes Sa.