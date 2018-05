Racing 92: La U Arena devient officiellement la "Paris La Défense Arena"

C'est officiel: la U Arena est déjà débaptisée et l'enceinte du Racing 92 portera, comme on l'avait annoncé, le nouveau nom de "Paris La Défense Arena".

Le Conseil d'administration du quartier d'affaires a ainsi validé jeudi ce projet de naming pour l'enceinte multimodale, où évolue le club du président Jacky Lorenzetti depuis cette saison, mais qui déjà accueille aussi de nombreux spectacles divers et variés (Rolling Stones, Stars 80, Supercross, Pro A de basket...). Mais alors que les prévisions annonçaient une manne estimée à 8 millions d'euros par an, ce partenariat avec le nouveau groupement en charge de l’aménagement, la gestion et l’animation du quartier de La Défense, géré par Patrick Devedjian, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, rapportera 3 millions d'euros annuels sur un contrat d'une durée de 10 ans. Cette somme "pouvant être complétée par une redevance variable corrélée aux performances de l'enceinte", ajoute un communiqué.

"Ce contrat de partenariat va nous permettre de faire savoir aux grands marchés internationaux que Paris La Défense est un véritable lieu de vie, de loisirs et de culture. Paris La Défense Arena, plus grande enceinte multimodale d’Europe, est un symbole de transformation du quartier. Elle va nous permettre d’associer Paris La Défense, auprès d’un public très large et au niveau mondial, à une émotion, à une expérience intense, de modifier durablement son image et de renforcer sa notoriété", a commenté Marie-Célie Guillaume, Directrice Générale de Paris La Défense.