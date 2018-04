Racing 92: Fin de saison pour Machenaud !

Coup dur pour Maxime Machenaud, sorti sur blessure dimanche lors de la victoire du Racing à Bordeaux. "Très triste d'avoir à vous annoncer que la saison se termine pour moi, a annoncé le demi-de-mêlée international sur Instagram. Victime d'une rupture totale des ligaments croisés, je vais devoir rester éloigné des terrains quelques temps." Machenaud est parti pour manquer au moins six mois de compétition et manquera, en plus de la phase finale de Top 14, la finale de la Coupe d'Europe entre le Racing et le Leinster, à Bilbao, le 12 mai prochain.