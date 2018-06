Henry Chavancy (30 ans, 4 sélections) reste plus que jamais le joueur emblématique du Racing 92. Au lendemain d'une saison à la conclusion ô combien frustrante, entre une nouvelle finale de Champions Cup perdue et un échec cuisant en demi-finale du Top 14, le trois-quarts centre international annonce sur son compte Instagram la signature d'une prolongation jusqu'en 2022 avec le club francilien, qu'il a rejoint dès l'âge de 10 ans et dont il fréquente le groupe professionnel depuis 2007.