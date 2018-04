Racing 92: Carter titulaire à Toulouse

Pat Lambie avait eu la main face à Toulon (17-13) le week-end dernier. Une semaine plus tard et Dan Carter sort du banc pour reprendre des galons de titulaire à l'ouverture du Racing 92 qui dispute un nouveau choc ce dimanche, à Ernest-Wallon (16h50), face au Stade Toulousain. Avec 4 victoires lors de ses 5 derniers matches, et à une semaine de sa demi-finale de Champions Cup face au Munster à Bordeaux, les Racingmen sont bien calés en position de dauphins du leader montpelliérain, et peuvent donc préserver leurs cadres.

