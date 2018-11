Racing 92: avec Chavancy et les hommes en forme à Montpellier

Ce dimanche le Racing 92 se déplace à 16h50 au GGL stadium pour y défier Montpellier dans le cadre de la 9e journée de Top 14. Sixième avec un seul point d'avance sur son adversaire, le club francilien alignera un XV très compétitif malgré l'absence des internationaux tricolores retenus par Jacques Brunel pour la tournée d'automne (Chat, Gomes Sa, Lauret et Thomas).

Le capitaine Chavancy forme un duo de centres international avec Vakatawa qui s'est installé à ce poste cette saison. Le joueur d'origine fidjienne a déjà inscrit six essais en championnat ! L'autre Racingman qui affole les compteurs cette saison c'est l'Irlandais Zebo, six essais également. Il est titulaire à l'arrière. Cette ligne de trois-quarts cosmopolite voit l'Argentin Imhoff s'installer sur l'aile gauche et l'Ecossais Russell prendre le contrôle des opérations au poste de demi d'ouverture.

Au sein du pack, on retrouve des hommes expérimentés tels que Ryan en 2e ligne, Johnston au poste de pilier droit ou encore Claassen au centre de la 3e ligne. Le grand Fidjien Nakarawa démarrera le match sur le banc.

Le XV du Racing 92: Zebo - Dupichot, Vakatawa, Chavancy (cap.), Imhoff - Russell, Iribaren - Chouzenoux, Claassen, Palu - Bird, Ryan - Johnston, Baubigny, Gogichashvili