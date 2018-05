Pau: Une 2e recrue nommée Malafosse

Il ne s'agit pas d'un grand nom en provenance de l'hémisphère sud, mais la Section Paloise tient bien sa 2e recrue avec la signature pour 3 ans d'un joueur au fort potentiel, formé à Brive et passé par Soyaux-Angoulême jusqu'à la montée en Pro D2, avant de rejoindre pour 2 saisons le Stade Montois, où le 2e ligne Dan Malafosse (26 ans ; 1,96m, 120kg) a disputé 45 matchs dans l'antichambre de l'élite, dont 2 demi-finales sous le maillot du club landais.

Le deuxième ligne Dan Malafosse rejoint la Section pour les 3 prochaines saisons !



"Je suis très heureux de rejoindre la Section, c'est un de mes rêves de jouer en TOP 14 !, commente Malafosse sur le site de sa nouvelle formation. Ce club me plait car il mise sur les jeunes Français, le jeu de la Section est aéré et agréable à regarder. L'environnement est aussi très attrayant car le club se développe avec des infrastructures dignes des plus grands et un gros public, la ville reste aussi dans une région que j'aime beaucoup. Tous ces éléments font que la Section est le choix idéal pour moi !", conclut-il, plein d'enthousiasme.