Pau: Un maillot... pour atteindre des sommets

C'est au tour de la Section Paloise de dévoiler ces nouveaux maillots pour la saison à venir.

Le club béarnais, après avoir échoué à atteindre la phase finale du Top 14 lors de l'exercice précédent, espère enfin s'inviter parmi les meilleurs. Sans doute est-ce aussi le sens de la mise en scène de la vidéo dans laquelle Thibault Daubagna et Thomas Domingo, revêtus de ces nouvelles tuniques "domicile" et "extérieur", s'envolent au coeur des Pyrénées à bord d'un hélicoptère de la Sécurité civile. Pour venir dominer le lac Gentau et défier du regard le célèbre Pic du Midi d'Ossau. Frisson garanti.