Pau: Un consultant de la touche intègre le staff

Après 11 journées de Top 14 et une nouvelle défaite concédée au Hameau le week-end dernier face à Toulouse (13-15) - déjà le 3e revers à domicile de la saison - la Section Paloise cherche encore la bonne carburation. C'est donc "dans une volonté de remise en question permanente du staff et afin de donner le plus possible aux joueurs les clés de l’efficacité" que le club béarnais a annoncé l’arrivée de l’ancien deuxième ligne Paul Tito (40 ans) en tant que consultant de la touche. Attendu dès lundi prochain, après un périlleux déplacement à Lyon ce samedi (18h05), cet ancien joueur des Cardiff Blues (2007-2012) vient grossir les rangs de la colonie kiwi et retrouvera à Pau un certain Conrad Smith avec lequel il a évolué chez les Hurricanes (2000-2007).

