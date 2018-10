Pau: Prolongations pour Nicot et Corato

La Section Paloise, qui rendra visite au Racing 92 samedi, dans son Arena (18h), pour le compte de la 8e journée du Top 14, annonce les prolongations du trois-quarts centre Florian Nicot (32 ans), qui a su trouvers sa place dans la totation du club béarnais rejoint en juillet 2017, après 5 saisons en Pro D2 avec Colomiers, et du pilier Nicolas Corato (21 ans), passé par Auch, mais parmi les révélations du centre de formation palois. Le premier rempile pour 2 saisons supplémentaires, tandis que le second signe pour 3 ans de plus.

Pour la plus grande satisfaction de leur président Bernard Pontneau : "Florian Nicot a très bien relevé le challenge du TOP 14, il s'est rapidement adapté à notre projet de jeu, c'était important pour nous de continuer l'aventure avec lui. Concernant Nicolas Corato, il était impératif de rapidement s'entendre sur son avenir au sein de la Section, nous avons pleine confiance en lui pour l'avenir."