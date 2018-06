Pau: Le Montpelliérain Mogg 6e recrue (officiel)

Non conservé par le Montpellier Hérault Rugby au terme de cette saison achevée sur une finale de Top 14 perdue face à Castres (13-29), l'arrière australien Jesse Mogg (28 ans, 2 sélections) rebondit en Béarn, puisque l'ancien Wallaby s'est officiellement engagé ce mardi avec la Section Paloise. 6e recrue du club, Mogg signe un contrat de 3 saisons et retrouvera sous ses nouvelles couleurs un certain Ben Mowen, son compatriote avec lequel il a évolué autrefois chez les Brumbies.

OFFICIEL : Jesse Mogg s'engage à la Section pour les 3 prochaines saisons !



Plus d'infos https://t.co/ifOzXO2dgf#TOP14 #GreenTeamSection #EnVertEtContreTous pic.twitter.com/UP4xN68KKh — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) 5 juin 2018