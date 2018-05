Pau: Le Clermontois Septar s'engage

Atila débarque à la Section ! Au lendemain de l'officialisation de la signature de Dan Malafosse, le club de Pau enregistre l'arrivée d'une 3e recrue avec le renfort du jeune international Atila Septar (21 ans ; 1,94m, 104kg) en provenance de Clermont. Encore pensionnaire du centre de formation de l'ASM, après être passé par Brive, ce trois-quarts centre, né en Roumanie et d'origine tartare, est arrivé en France à l'âge de 3 ans et possède donc la double nationalité. Qui lui permet de compter à ce jour 10 sélections en équipe de France U20 (Coupe du Monde et Tournoi des VI Nations), où il était associé à Damian Penaud.

"Je suis très heureux de rejoindre la Section pour les 3 prochaines saisons. Le club est vraiment sur une phase ascendante et je suis ravi de faire partie de l'aventure. J'apprécie le jeu proposé par la Section, c'est un jeu demandant du travail et de la précision. J'ai vraiment hâte de découvrir le Hameau rempli de ses supporters et l'engouement qui y règne jour de match", a réagi Septar sur le site de son nouveau club.