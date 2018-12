Pau: L'Agenais Marchois première recrue

La Section Paloise annonce une première recrue pour la saison prochaine avec la signature du 2e ligne agenais Denis Marchois (24 ans ; 1,98m, 115kg), qui s'engage avec le club béarnais pour 3 ans, soit jusqu'en 2022, annonce un communiqué. Le joueur, formé au SUA avec lequel il a effectué ses débuts pros en 2015, a su s'y imposer comme l'avant le plus utilisé lors de la dernière saison de Top 14 avec 1 567mn de jeu et 22 matches disputés (en 26 journées) sous les ordres de Mauricio Reggiardo, qui continue de faire de Marchois un cadre indispensable lors de l'exercice en cours, puisque l'intéressé n'a pas raté une seule rencontre après 11 journées. Et a inscrit un essai lors de la victoire agenaise face à... la Section.

OFFICIEL : Denis Marchois, première recrue de la Section !



Le 2e ligne agenais s'engage pour 3 saisons avec les Vert et Blanc https://t.co/8lQx6zKGEB #EnVertEtContreTous #GreenTeamSection pic.twitter.com/nGmvnVtFht — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) 6 décembre 2018