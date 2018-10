Pau: Gunther opéré et absent 3 mois

Relancée par son succès à Agen (28-25), après 2 revers à domicile (Clermont, Stade Français), la Section Paloise se doit de confirmer ce nouvel élan et de s'imposer samedi, au Hameau (18h), face au promu perpignanais dans le cadre de la 7e journée du Top 14. Une lanterne rouge catalane toujours sans le moindre succès face à laquelle Pierrick Gunther ne pourra pas s'aligner : le 3e ligne, touché à un biceps à Armandie, a été opéré vendredi et devrait être indisponible pour une durée de 3 mois environ.

La @CaveJurancon vous présente la composition des Vert et Blanc pour la 7ème journée de @top14rugby face à l' @usap_officiel !



Réservez vite vos places sur notre billetterie en ligne https://t.co/ACZUn0NNtD#SPUSAP #TOP14 #EnVertEtContreTous #GreenTeamSection pic.twitter.com/DfLhOgYylf — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) 5 octobre 2018

L'Usap est loin d'être fringante, on l'aura compris, mais pas seulement pour sa situation comptable. Les absences sont nombreuses dans les rangs sang et or avec encore les 2 nouvelles défections de Jean-Bernard Pujol (doigt) et Wandile Mjekevu (bassin), tous deux indisponibles 6 semaines et qui rejoignent à l'infirmerie Andrea Cocagi (genou) et Sione Piukala (genou), mais aussi les piliers Eric Sione (aponévrose plantaire), Alex Brown (genou), Quentin Walcker (cervicales), le 2e ligne Yohann Vivalda (cervicales) et le demi-de-mêlée David Mélé (pouce).