Oyonnax-Gondrand: "Le droit de jouer le barrage"

Plus que son maintien direct dans l'élite, c'est bien la 13e place, synonyme cette saison de barrage (face au finaliste malheureux de la Pro D2), que l'US Oyonnax entend conserver à l'occasion de la réception du LOU ce samedi, à Charles-Mathon (20h45), dans le cadre de la 25e journée du Top 14. Des Oyomen qui accusent 4 points de retard sur le Stade Français et comptent 2 longueurs d'avance sur Brive ; deux adversaires directs qui s'affronteront dans le même temps à Jean-Bouin.

"Je crois qu’il n’y a même pas besoin de rappeler que c’est un derby tellement le match est important, souligne le demi de mêlée Jérémy Gondrand sur le site de l'USO. On a la 13ème place affichée depuis le mois de décembre dans nos têtes, ce match de barrage ce serait notre finale à nous. Ça fait six mois que l’on travaille pour être à cette place, en gagnant ce week-end on aurait atteint notre premier objectif. " Seulement 2 changements sont à signaler par rapport à l'équipe qui avait débuté le match victorieux face à Brive (40-17) il y a 15 jours avec les rentrées d'Ulupano Seuteni au centre et Patrick Sobela en 3e ligne.

Mais le LOU, calé à la 5e place du classement et donc qualifié en l'état pour la phase finale, n'aura rien d'une victime consentante avec pour conduire le jeu rhodanien dans l'Ain, où les internationaux Lionel Beauxis (déchirure du psoas) et Baptiste Couilloud (crête iliaque) font défaut, une charnière composée de Mike Harris à l'ouverture et de Jonathan Pélissié à la mêlée ; Fred Michalak se tiendra prêt à jouer les doublures sur le banc.