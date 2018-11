Montpellier: Pienaar honorera sa 3e saison

Le Montpellier Hérault Rugby a confirmé lundi une information qui ne faisait plus guère de doutes dans l'entourage du club : Ruan Pienaar (34 ans, 88 sélections) honorera bel et bien la 3e saison en option sur son contrat, signé à son arrivée en 2017, et sera donc montpelliérain jusqu'en 2020. La formation de Mohed Altrad a levé l'option en ce sens afin de conserver dans ses rangs l'ancien demi de mêlée de l'Ulster. Midi Libre rapporte dans le même temps que le 2e ligne Jacques du Plessis, bien qu'approché par plusieurs autres prétendants, a fait aussi le choix de rempiler pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2022. L'ancien joueur des Bulls vient de renouer avec la compétition, en début de mois, après une rupture du tendon d'Achille.

A noter par ailleurs qu'à l'heure de la reprise cette semaine du Top 14, Vern Cotter et son staff enregistrent de nombreux retours : Fulgence Ouedraogo, Grégory Fichten, François Steyn, Jim Nagusa et Henry Immelman postulent tous pour une place de titulaire samedi, à Agen (18h). Yacouba Camara, remis sur pied après son opération du genou, pourrait réintégrer le groupe, après avoir repris le chemin d'un entraînement normal. En revanche, Johan Goosen (reprise) et Benoît Paillaugue (ischio-jambiers) sont encore trop juste.