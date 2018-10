Montpellier: Ouedraogo is back !

Ce dimanche, la 7e levée de Top 14 se fermera avec une affiche opposant Montpellier à Toulon au GGL Stadium (16h50) pour ce qui constituera le duel des "grands perdants" de ce début de saison. Le MHR, relégué à la 10e place, reste toutefois sur deux succès de rang, contre Toulouse (66-15) et chez la lanterne rouge Perpignan (20-23).

Face à une autre bête blessée, Vern Cotter met toutes les chances de son côté en alignant son équipe-type du moment. Il ne procède qu'à trois changements par rapport au XV de départ victorieux à Perpignan. Le plus notable est l'intégration de Ouedraogo au sein d'une 3e ligne 100% XV de France complétée par Galletier et Picamoles (cap.). Jannie Du Plessis retrouve également le poste de pilier droit à côté de son frère Bismarck, talonneur numéro un du vice-champion de France. Enfin le dernier changement voit Martin prendre l'aile droite à la place de Nagusa.

Le reste de l'équipe demeure classique avec les Sud-Africains Pienaar et Goosen associés en charnière, Serfontein forme pour sa part la paire de centres avec Reilhac tandis que Fall et Nadolo occupent respectivement l'arrière et l'aile gauche.

Le XV du MHR: Nariashvili, B. Du Plessis, J. Du Plessis - Willemse, Van Rensburg - Ouedraogo, Galletier, Picamoles (cap.) - Pienaar, Goosen - Nadolo, Serfontein, Reilhac, Martin - Fall