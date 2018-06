Montpellier: L'Altrad Stadium va devenir... le GGL Stadium

Sponsor maillot encombrant du XV de France et partenaire tout aussi contesté de la Fédération Française de rugby (FFR), le Groupe Altrad ne sera plus accolé à l'avenir au nom du stade de rugby de Montpellier. En effet, la Métropole de la cité héraultaise a attribué au groupe d'aménagement et d'immobilier montpelliérain le contrat de naming pour apposer sa marque sur l'enceinte qui accueille les matches du MHR. Pour une durée de 3 ans et moyennant 480 000 euros par an, le stade d'honneur du complexe de rugby Yves du Manoir s'appellera désormais... GGL Stadium, rapporte Midi Libre. Le quotidien régional qui rappelle que le Groupe Altrad était bénéficiaire de ce contrat de naming depuis 2014. Un partenariat gratuit !