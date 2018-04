Montpellier: L'Altrad Stadium, c'est bientôt du passé

Après bientôt 4 saisons passées sous le pavillon de Mohed Altrad, son propriétaire, l'ancien Stade Yves-du-Manoir de Montpellier, rebaptisé Altrad Stadium en 2014, va changer de nom.

C'est l'information que rapporte 20minutes.fr en annonçant l'appel d'offres lancé par la métropole "pour permettre au plus grand nombre de candidater", plaide Philippe Saurel, maire et président (divers gauche) de la métropole de Montpellier, gestionnaire de l'enceinte. Au terme de la procédure, ce sont 2 groupes immobiliers, Angelotti et GGL, qui ont affiché leur intérêt. Mais pas de trace en revanche d'une candidature du Groupe Altrad pour renouveler son engagement.

A en croire l'élu, "il n’y a jamais eu de candidature du groupe Altrad pour le naming".