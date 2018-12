Montpellier-Fall: "On grille encore un joker à domicile"

Une semaine après la défaite historique des Bleus face aux Fidji, Benjamin Fall, de retour à Montpellier, n'a pas retrouvé le sourire avec son club de Montpellier encore dominé ce samedi, sur sa pelouse par le leader clermontois (23-28), dans le match d'ouverture de la 11e journée du Top 14.

"On se réveille trop tard, on met des intentions, de l'intensité... Vu l'équipe qu'il y avait en face, il y avait du matos (sic), on savait qu'ils allaient venir pour quelque chose", a commenté l'arrière international au micro de Canal+. "On a fait ce qu'on a pu, on se réveille trop tard, c'est dommage. On grille encore un joker à domicile, à nous de bosser..."