Montpellier démolit Castres

Montpellier a balayé Castres (45-7), ce samedi lors de la 22e journée du Top 14. Les Héraultais ont passé cinq essais à la défense tarnaise via Van Rensburg (25e), Bismarck Du Plessis (37 et 49e), Sanga (72e) et Tomane (79e). Seul Batlle a aplati pour le CO (69e).

Les joueurs de Vern Cotter, avec ce succès bonifié, font un pas de géant vers les demi-finales du championnat en consolidant leur première place du classement, avec désormais six points d'avance sur Toulouse, deuxième. Les hommes de Christophe Urios, huitièmes, manquent l'opportunité de se rapprocher du top 6.