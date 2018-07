Montpellier-Castres pour débuter la saison

Après une saison palpitante ponctuée par le sacre du Castres Olympique face à Montpellier le 2 juin dernier, la Ligue nationale de rugby (LNR) a officialisé jeudi matin le calendrier de l'exercice 2018-2019 de Top 14.

Dès l’ouverture le samedi 25 août, les Montpelliérains feront face à leurs bourreaux Castrais tandis que Toulon et le Racing 92 s’affronteront dans un premier choc. Les deux promus Perpignan et Grenoble n’ont pas été gâtés puisqu’ils recevront le Stade Français et se déplaceront à La Rochelle.

Du côté des grosses affiches, les derbys franciliens se dérouleront les 29 septembre et 4 mai tandis que le classique Stade Français-Stade Toulousain aura lieu les 1er décembre et 2 mars. La finale du championnat se tiendra elle le 15 juin 2019 au Stade de France.