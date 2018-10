Montpellier: Bardy indisponible 5 mois

L'infirmerie du Montpellier Hérault Rugby a décidément bien du mal à désemplir depuis le début de la saison. Au moment où Fulgence Ouedraogo et Alexandre Dumoulin, tous les deux encore trop justes la semaine dernière, postulent pour le prochain choc face à Toulon ce dimanche, à Mayol (16h50), Midi Libre annonce la très longue indisponibilité de Julien Bardy.

Vern Cotter, qui doit déjà composer sans Jacques Du Plessis, dont le retour n'est toujours pas programmé, Benoît Paillaugue et Yacouba Camara, attendus respectivement début novembre et début décembre, va devoir se passer des services du 3e ligne portugais pour les 5 prochains mois en raison d'une blessure à l'épaule, qui va nécessiter une opération ce mercredi. Le manager néo-zélandais et son staff doivent aussi composer sans François Steyn et Aaron Cruden, qui devraient reprendre ces prochaines semaines.

Ce mardi, pour la reprise de l'entraînement, Nemani Nadolo, Paul Willemse, Julien Le Devedec et Jan Serfontein ont été ménagés, rapporte encore le quotidien régional.