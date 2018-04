Montpellier assuré de finir en tête

Montpellier va terminer la saison régulière de Top 14 en tête du classement.

Samedi soir lors de la 25e journée, les Héraultais l'ont emporté à domicile face à Pau (45-13), grâce à six essais de François Steyn (23e), Aaron Cruden (46e), Nemani Nadolo (51e), Bismarck Du Plessis (64e), Paul Willemse (68e) et Louis Picamoles (74e). Baptiste Pesenti (58e) a sauvé l'honneur pour la Section Paloise, qui occupe la 7e place. Leader avec 81 points avant la dernière journée, le MHR ne peut en effet plus être rejoint par Toulon.

De son côté, Agen a assuré son maintien en Top 14 en s'imposant à domicile face à Clermont (27-17).