Montpellier: 4 Springboks aux postes-clés contre Toulouse

Une semaine après la gifle reçue à Lyon dans le cadre de la 4e journée de Top 14 (55-13), Montpellier recevra le Stade Toulousain en match de clôture du 5e chapitre. Pour ce choc face au club le plus titré de l'Hexagone, Vern Cotter espère une réaction d'orgueil de ses troupes. Le technicien néo-zélandais procède à pas moins de neuf changements dans son XV de départ ! Et face au club de la Ville Rose, il aligne quatre anciens Springboks en charnière et au centre. Pienaar et Goosen auront pour mission d'aiguiller le jeu tandis que le milieu de terrain sera la propriété du duo Steyn - Serfontein.

Pour le reste, le capitaine Picamoles et l'autre international tricolore de la 3e ligne, Galletier, débutent ensemble. Un autre joueur du XV de France, Fall, commence à l'arrière et il aura à ses côtés sur les ailes la terreur Nadolo et le prometteur Ngandebe.