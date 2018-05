MM. Gaüzère et Ruiz aux sifflets des demi-finales

La Direction Nationale de l’Arbitrage a désigné les arbitres qui officieront lors des demi-finales de TOP 14 qui auront lieu les 25 et 26 mai 2018 à Lyon.

Avant de s’envoler le mois prochain pour l’Australie, où il arbitrera le 3e test-match entre l’Australie et l’Irlande le 23 juin, après avoir participé aux deux premières rencontres en tant qu’arbitre assistant, Pascal Gaüzère, inscrit au panel international depuis 2014, sera aux commandes de la première affiche de ce dernier carré entre Montpellier et Lyon vendredi, au Groupama Stadium (20h45). Il sera assisté notamment de MM. Romain Poite et Jean-Luc Rebollal à la touche, ainsi que d'Eric Briquet-Campin à la vidéo. "Je suis à la fois très heureux d’avoir été choisi et en même temps très impatient de découvrir ce nouveau stade pour diriger une demi-finale inédite", a réagi l'arbitre du Comité Basque-Landes.

Samedi (16h30), toujours dans l'antre de l'Olympique Lyonnais, c'est Alexandre Ruiz (Comité Languedoc) qui dirigera la seconde demi-finale entre le Racing 92 et Castres avec pour l'épauler à la touche MM. Laurent Cardona et Bruno Gabaldon ; Philippe Bonhoure officiera à la vidéo : "Au-delà du plaisir que me procure cette désignation, je m’attends à un match très engagé, très physique, à l’image du match aller que j’avais arbitré et qui avait vu le Racing 92 s’imposer sur la pelouse du Castres Olympique", ose M. Ruiz à l'évocation de cette 4e confrontation de la saison entre Racingmen et Castrais (les Franciliens mènent 3 victoires à 1).