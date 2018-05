Michalak sera de la fête

Frédéric Michalak n'a pas (encore) tiré sa révérence. Après sa sortie sur blessure à Mayol, le week-end dernier, où il a contribué à l'élimination surprise en barrages de ses anciens coéquipiers toulonnais au nombre d'essais, favorable à son équipe du LOU (2 contre 1), on craignait que le futur retraité ne puisse postuler pour la demi-finale du Top 14 face au Montpellier Hérault Rugby ce vendredi, au Groupama Stadium de Lyon (20h45).

Un rendez-vous inédit à ce stade de la compétition dans l'histoire d'un club rhodanien, qui dispute sa première phase finale. Michalak va serrer les dents, malgré une probable entorse sterno-claviculaire, pour prendre place sur le banc des remplaçants face au MHR. Et tenir ainsi son rôle de talisman lyonnais, mais surtout de précieux impact-player dans un quinze de départ, où le seul changement verra Stéphane Clément succéder à Alexandre Menini.

Les joueurs ont envie de remettre le couvert Pierre Mignoni (manager du LOU)

Sébastien Chabal, le consultant de Canal+, qui reste proche d'un club où il a fini sa carrière en 2014, avait vu juste : "Je sais que son entorse est petite. Pour ma part, j'ai déjà joué avec cette blessure, avec une bonne infiltration... C'est le lendemain que ça fait très mal !" A la veille de raccrocher les crampons, le jeu en vaut la chandelle… C’est en fait tout un groupe qui, forcément éprouvé par son exploit de Mayol, signé après prolongation, va devoir à l’image de son vétéran serrer les dents face à des Montpelliérains au repos depuis 3 semaines.

"Les joueurs sont prêts et ont envie de remettre le couvert pour montrer qu’ils méritent d’être là !", a ainsi lancé Pierre Mignoni jeudi, en conférence de presse. Le manager lyonnais pourra compter vendredi sur une charnière de réserve toute neuve, puisque le demi de mêlée international Baptiste Couilloud, victime d'une entorse de la cheville en clôture de la saison régulière, est lui aussi bon pour le service et débutera avec son aîné dans la peau d'un remplaçant, prêt à peser sur le cours de ce rendez-vous historique. Une blessure contractée par le jeune n°9 il y a 3 semaines, face à... Montpellier (32-24), et ce jour-là, le LOU avait croqué le leader de la saison régulière.

Découvrez la compo du LOU Rugby, retenue par Pierre Mignoni et son staff pour affronter Montpellier demain au Groupama Stadium de Lyon !https://t.co/8XiJJ3Wq5K#MHRLOU #TEAMLOU #TOP14 #DEMIESTOP14 #ENSEMBLE pic.twitter.com/GnI8PLHrJV — LOU Rugby (@LeLOURugby) 24 mai 2018

(*) Le LOU s'était incliné lors de la phase aller à Montpellier (38-17), concédant sur la pelouse de l'Altrad Stadium la dernière d'une série de 5 défaites consécutives pas loin d'être fatales au coeur de l'hiver.