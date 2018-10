LOU: Un joker en charnière nommé McLeod

Le LOU Rugby de Pierre Mignoni peut bien avoir bouclé le premier bloc de la saison de Top 14 sur un coup d'éclat à l'extérieur face au Racing 92 (19-13), qui permet aux Rhodaniens de pointer déjà sur le podium après 7 journées, les blessures s'accumulent au sein de l'effectif lyonnais. Derniers en date, Liam Gill et Virgile Bruni rejoignent à l'infirmerie les Delon Armitage (ligament croisé du genou), Baptiste Couilloud (malléole) et Jonathan Pélissié (ménisque), Jone Tuva (malléole), tous absents de longue durée, mais aussi Clément Ric (épaule), Jonathan Wisniewski (adducteurs) et Jean-Marcellin Buttin (côtes), tous indisponibles pour les grands débuts du club en Champions Cup ce week-end.

Face à cette hécatombe, un renfort débarque à la charnière : l'ex-Springbok Charl McLeod (35 ans, 1 sélection), demi de mêlée sud-africain, qui évoluait la saison dernière sous les couleurs du Stade Français, après avoir évolué durant 3 ans du côté de Grenoble (2014-2017), s'engage comme joker médical, rapporte Le Progrès, afin de faire face aux indisponibilités de Couilloud et Pélissié à ce poste de n°9 sinistré.

Gill, touché aux vertèbres, doit observer un mois de repos, tandis que Bruni, suite à sa reprise avec les Espoirs le week-end dernier, a ressenti une douleur musculaire à l'entraînement.