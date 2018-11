LOU: Ric absent 4 mois, pénurie de piliers

C'est peu dire que la défaite à Clermont (31-11) a laissé des traces dans les rangs du LOU Rugby, et pas uniquement pour la conséquence directe au classement - éjecté du Top 6 - ou la coupable indiscipline, dont ont fait preuve les joueurs de Pierre Mignoni avec 3 cartons jaunes et 23 pénalités concédées. D'Auvergne, les Lyonnais ont ramené un Dylan Cretin victime d’une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule droite et indisponible un mois, rapporte Le Progrès. Mais surtout de gros dégâts au poste de pilier, où la pénurie devient criante avec la commotion d'un Raphaël Chaume, qui ne pourra pas postuler pour la réception de Pau samedi, au Matmut Stadium de Gerland (18h05). Mais surtout l'opération en urgence de Clément Ric, qui déplore une hernie lombaire et sera absent jusqu'au printemps prochain soit environ 4 mois. Un pilier droit de moins après Richard Choirat, victime lui aussi d'une hernie lombaire, mais pour lequel le staff lyonnais espère éviter l'intervention chirurgicale.

Ils ne seront donc que 4 piliers valides face aux Palois, dont un Gomez-Kodela seul spécialiste à droite aux côtés des Buckle, Kaabèche et Ménini, ce dernier ayant même été rappelé alors qu'il s'apprêtait à disputer un match avec les Barbarians britanniques ce week-end, à Twickenham, face aux Pumas.