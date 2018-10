LOU: Pélissié indisponible 3 mois

Décidément, après la nouvelle grave blessure de Baptiste Couilloud (fracture du péroné avec lésions ligamentaires), la charnière lyonnaise collectionne les coups durs.

Lionel Beauxis revenu au jeu, mais pas non plus épargné par les pépins physiques, Jonathan Wisniewski à l'arrêt suite à une déchirure au niveau de l'adducteur gauche, voilà Jonathan Pélissié à son tour rattrapé par la blessure : le demi de mêlée, contraint de quitter l'échauffement de son équipe avant la victoire sur la pelouse du Racing 92 ce week-end, n'échappera pas à l'opération d'un ménisque et sera indisponible pour une durée de 3 mois, annonce le club rhodanien.

Par ailleurs, Jean-Marcellin Buttin (côtes), Jone Tuva (fracture du péroné et lésions ligamentaires) et Delon Armitage (entorse antero-externe grave du genou gauche) sont toujours en convalescence.