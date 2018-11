LOU-Mignoni: "Ce groupe a encore besoin de progresser collectivement"

Une semaine après une déroute à Bordeaux (35-13), le LOU s’est vengé. Et de quelle manière, puisque les joueurs de Pierre Mignoni n’ont fait qu’une bouchée (41-6) d’un Stade Français en souffrance sans ses internationaux. "Il ne fallait pas prendre d’essai, il fallait rester concentrés, parce que cette équipe est dangereuse. Mais mes joueurs ont fait le job, tout simplement." Tout simplement. Le manager Pierre Mignoni, malgré l’ampleur du score, n’en rajoutera pas au micro de Canal+ : "Ce groupe a encore besoin de progresser collectivement. Aujourd’hui (dimanche), c’était un match compliqué, on le savait, et quand je vois les joueurs réagir comme ça, ça fait vraiment plaisir". Lyon se retrouve à l'heure de la trêve internationale, et des vacances, bien implanté dans le Top 6 avec une belle 4e place au classement.

