LOU: Couilloud forfait pour le barrage à Mayol

Plutôt que rien à perdre, l'équipe lyonnaise "aura tout à gagner", préfère penser son manager Pierre Mignoni à l'heure d'aller disputer ce vendredi, (21h) dans un Mayol à guichets fermés, le premier match de phase finale de l'histoire du club rhodanien. Un barrage du Top 14 dans l'antre de Toulon que le LOU aborde néanmoins très affaibli par les absences.

Dernier forfait en date, Baptiste Couilloud, pas suffisamment remis de la blessure à la cheville droite contractée lors de la clôture de la saison régulière, complète une charnière internationale sur le flanc avec la blessure au dos de Lionel Beauxis. Sans compter la suspension de Delon Armitage, écarté 3 semaines des terrains et privé de cette phase finale.

On était en droit d'attendre en conséquence la titularisation d'un Fred Michalak, de retour à Toulon comme plusieurs de ses coéquipiers et comme son coach, mais Mignoni et son staff préfèrent maintenir le futur retraité en position d'impact-player pour faire débuter au coup d'envoi Mike Harris, associé à Jonathan Pélissié. Lui aussi ancien pensionnaire du RCT, Alexis Palisson, de retour après 8 semaines d'absence, revient à l'aile, Toby Arnold, meilleur marqueur lyonnais (11 essais), glissant à l'arrière.