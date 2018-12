LOU: 9 changements pour le rachat face à Pau

Éjecté du Top 6 suite à sa lourde défaite à Clermont (31-11), le LOU Rugby aura à coeur de se racheter ce samedi, sur sa pelouse du Matmut Stadium de Gerland (18h05), face à la Section Paloise.

Pour l'occasion, Pierre Mignoni et son staff opèrent un large turn-over avec pas moins de 9 changements, qui n'épargnent que Ivaldi, Lambey, Puricelli, Ngatai, Mignot et Buttin et permet les retours de plusieurs cadres parmi lesquels l’ailier Arnold, le 2e ligne Van der Merwe, ainsi que les 3e ligne Sobela et Gill. En revanche, mises au repos du 2e ligne Roodt et de l’ailier Nakaitaci. Face à l'hécatombe et à la pénurie au poste de pilier droit, Gomez Kodela débute face au Béarnais, secondé par le jeune Kaabèche, alors que Buckle est, lui, invité à honorer sa première titularisation de la saison en Top 14. Lambey de retour de sélection enchaîne dans la peau d'un titulaire.

Le XV lyonnais : Buttin - Mignot, Wulf, Ngatai, Arnold - (o) Beauxis, (m) Pélissié - Sobela, Gill, Puricelli - Van der Merwe, Lambey - Gomez-Kodela, Ivaldi, Buckle.

Remplaçants : Lacombe, Ménini, Kaabèche, Oosthuizen, Fearns, McLeod, Doussain, Regard.

Côté palois, on notera une grande première avec les titularisations conjointes du jeune Antoine Hastoy (21 ans) à l'ouverture et du All Black Colin Slade, positionné à l'arrière face aux Lyonnais.

Le XV palois : Slade - Malié, Stanley, Vatubua, Votu - (o) Hastoy, (m) Daubagna - Butler, Armitage, Mowen - Ramsay, Delannoy - Hamadache, Bouchet, Moise.

Remplaçants : Rey, Mackintosch, Foley, Pesenti, Puech, Blanc, Nicot, Adriaanse.