Les bons coups de Brive et Pau

Vainqueur d'Agen dans la douleur (15-12), Brive n'est plus dernier du Top 14. Le CAB s'est relancé dans la course au maintien au cours d'un match sans essai que les Brivistes ont terminé à 13. Grâce au pied de Germain, ils remontent à la 13e place, à deux points de leur adversaire et du Stade Français.

Dans le même temps, Pau a dominé Oyonnax avec le point de bonus offensif (33-12). La Section remonte en quatrième position avec les essais d'Hamadache (23e), Armitage (29e), Lespiaucq-Brettes (36e), Votu (40e) et Vatubua (42e). L'USO ferme désormais la marche du championnat.