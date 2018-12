Les Barbarians domptent les Pumas à la sirène !

Quel scénario que celui de ce match de gala entre les Barbarians britanniques et les Pumas argentins ce samedi, à Twickenham !

Il aura fallu l'inspiration du Springbok Elton Jantjies, auteur du drop vainqueur à la dernière seconde (80e) pour arracher la victoire au terme d'un match échevelé dans le pur esprit 'Baa-Baas' avec pas moins de 10 essais inscrits, 5 de part et d'autre. Un succès qui doit beaucoup aux Sud-Africains, puisque Kolisi, De Allende, De Jaeger sont les auteurs de 3 réalisations, alors que Pollard et donc Jantjies ont alimenté le but.

L'Argentine finit cette saison exsangue avec cette 4e défaite en 4 matches au cours de cette tournée européenne.