Les adieux de 3 géants

Un vent de nostalgie va souffler ce samedi sur la dernière journée de saison régulière en Top 14. Et finir de balayer les souvenirs émus d’une génération dorée, qui aura incarné un certain âge d’or du rugby français aujourd’hui révolu, il faut bien l’admettre. Si une bonne quinzaine de futurs retraités sont à recenser en cette fin de saison (*), ce sont trois monuments qui vont s’éclipser ce week-end.

Si le Toulonnais Vincent Clerc (37 ans) comme le Lyonnais Frédéric Michalak (35 ans) peuvent encore espérer figurer au cours d’une phase finale que le LOU n’est pas certain d’accrocher, à la différence d’un RCT, dont la densité de l’effectif, surtout à l’aile, condamne a priori Clerc, Aurélien Rougerie (37 ans), lui, va tirer avec certitude sa révérence. A l’occasion d’une affiche royale face au Stade Toulousain, mais sans enjeu pour l’ASM au terme d’une saison clermontoise calamiteuse de la part des champions de France, seulement neuvièmes du classement. Autant dire que si les Toulousains voudront surtout assurer leur troisième place sur le podium, synonyme de barrage à domicile, il y aura en revanche toute la place pour rendre l’hommage qu’il se doit à « Roro ».

417 matches, tous avec Clermont !

Ces géants du jeu se retirent, mais Aurélien Rougerie, peut-être plus encore que ces deux anciens coéquipiers en équipe de France, incarne mieux que quiconque cette idée presque surannée de son sport. Un charme, une saveur qui n’ont plus leur place. Pour la simple et bonne raison que le Clermontois, à la différence de Clerc et de Michalak, a réussi un tour de force que l’on ne reverra plus dans un rugby moderne si exigeant, pour ne pas dire plus... Celui de rester fidèle tout au long de sa carrière professionnelle à un seul et même club, soit dix-neuf années de présence sous le maillot jaune et bleu de Clermont (1999-2018). Pour 417 matches joués. Des heures les plus sombres avec quatre des dix finales perdues par le club auvergnat aux plus heureuses en tant que premier capitaine à avoir soulevé le Brennus en 2010. "C’est quand tu arrives au Graal que tu te dis que tu ne fais pas tout ça pour rien, relève aujourd’hui Rougerie dans Ouest-France. Se lever chaque matin, faire des concessions, ne pas sortir avec tes potes quand tu as 20 ans, ne pas manger n’importe quoi…"

Forcément, samedi, l’icône de tout le peuple jaunard s’attend à devoir fendre l’armure : "Je ne dis pas que le public ne va pas me faire verser une petite larme, avoue-t-il, cité par sport24.lefigaro.fr. Il va y avoir beaucoup d’émotion lors de ce match, mais je le vois comme un bon moment. Je n’ai pas trop d’appréhension. Bien sûr, je me demande si cela va bien se passer, mais je ne suis pas inquiet."

Le grand blond aux 76 sélections en équipe de France, parmi lesquelles surnage le souvenir indélébile de la finale perdue du Mondial 2011, est aujourd’hui le premier conscient de l’anomalie que représente son exceptionnelle fidélité à l’ASM. Elle aura survécu aux tentations d’un départ en 2005, lorsque le club était aux portes de la Pro D2, puis encore en 2013, quand le Japon lui faisait les yeux doux : "Je ne voulais pas rentrer avec beaucoup d’argent et une maladie (la catastrophe de Fukushima a pesé aussi sur sa décision à l’époque, ndlr). J’ai préféré rester à la maison. (…) Dix-neuf ans dans le même club, c’est une exception. Mais si je devais le faire, je le referais, assure-t-il. Je suis parti du principe que l’herbe n’était pas plus verte ailleurs." Unique, on vous dit.

(*) Aux côtés des incontournables Rougerie, Clerc et Michalak, on retiendra deux autres vice-champions du monde avec le Bordelais Jean-Baptiste Poux (38 ans) et le Palois Julien Pierre (36 ans). Mais aussi les figures que sont Florian Fritz (34 ans), Jocelino Suta (35 ans) ou encore David Attoub (36 ans), ainsi que les étrangers Conrad Smith (36 ans), Bryan Habana (34 ans), Juan Martin Fernandez Lobbe (36 ans) ou Jason Eaton (35 ans).