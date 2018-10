Le Stade Français a remporté son troisième match à l'extérieur cette saison lors de la 7e journée du Top 14. Invaincu jusque-là à la maison, Castres s'est incliné (9-14) pour la première fois dans son antre, à cause d'un essai de Julien Arias en début de deuxième période (47e) et de coups de pied réussis par Jules Plisson. Les Franciliens pointe du coup au deuxième rang en attendant le dernier match de cette levée entre Montpellier et Toulon.